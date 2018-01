Les nouvelles familles ont fait évoluer les codes et nos façons de communiquer ne sont plus les mêmes, surtout avec nos enfants. Deborah Danblon pense, elle, que les livres sont justement une excellente source de réflexion et peuvent susciter des débats intéressants au sein des familles. Aujourd’hui 2 livres qui parlent des demoiselles qui ont des rêves et qui les atteignent…

Émission Tendances Première