Tendances 1ère : Dossier - "Ton sperme, ma bataille" - 22/12/2017

« Ton sperme, ma bataille » Les enfants issus de dons de sperme anonymes se mobilisent, surtout en Flandre, pour retrouver leur père biologique. Leurs outils : des banques ADN en ligne et les réseaux sociaux. Entamée il y a plus de deux ans, les discussions sur une levée partielle ou totale de l’anonymat du don de sperme patinent au sein de la majorité. Avec, en toile de fond, la crainte de manquer de la précieuse semence. Une enquête de François Corbiau, journaliste, pour Médor. Egalement en Studio, Axel Vanderkeken et Stéphanie Raeymakers.

Émission Tendances Première