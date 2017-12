Tendances 1ère : Dossier - La chirurgie réfractive en plein essor. Avec Dr Ru Yin Yeh - 21/12/2017

LE DOSSIER Chirurgie réfractive en plein essor. De nos jours, la demande des patients est croissante afin de se débarrasser des corrections optiques. La chirurgie réfractive comprend toutes les techniques chirurgicales qui permettent d’atteindre ce but. Ce domaine est en plein essor et de nombreuses techniques et innovations sont disponibles en fonction de chaque cas. Les différents types de lasers, les dispositifs intra cornéens, les chirurgies intra oculaires avec implants spécifiques ainsi que leurs indications, risques et bénéfices, on en parle avec le Dr Ru Yin Yeh, ophtalmologue au CHR de la Citadelle à Liège.

