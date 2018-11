Tendance Première : TRANSITION - VU D’AILLEURS et VU d’ICI : design social - 08/11/2018

TRANSITION VU D’AILLEURS et VU d’ICI Felice Gasperoni parle de design social social aujourd’hui, avec le portrait de Giovanna Massoni, commissaire d'expositions de design belge et international mais aussi consultante et journaliste et avec une discussion avec l'architecte Jean-Philippe Possoz. Ou comment le design et l'architecture peuvent-ils jouer un rôle dans la création du lien social et l'amélioration du vivre ensemble ?

Émission Tendances Première