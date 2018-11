Tendance Première : TRANSITION - Green me baby, un collectif belge pour jeunes parents - 07/11/2018

Pas toujours simple de concilier ses valeurs à sa nouvelle vie de jeunes parents. Green me baby est un jeune collectif belge qui propose de joindre ses talents au service du plus grand nombre par le partage, l'échange et l'écologie avec des ateliers et des événements pour jeunes parents. Leur premier vide-dressing aura lieu le 17 novembre prochain. L'occasion de faire connaissance et de partager et débattre en toute convivialité. Plus d'infos: http://www.greenmebaby.com/agenda/ Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première