Tendance Première : TRANSITION - TransiStore - 29/10/2018

TransiStore est un lieu de commerce, doublé d’un lieu de rencontre, où se mêlent produits du Sud et produits du Nord, d’artisanat, d’épicerie et de produits frais provenant exclusivement de circuits courts ou du commerce équitable. Les partenaires du projet ont également pour objectif d’en faire un lieu de rencontre convivial avec les habitants du quartier qui incite à l’échange afin qu’ensemble nous œuvrions pour un monde plus juste et plus respectueux de l’environnement, de l’agriculture paysanne, des petits producteurs et des citoyens en général.

Émission Tendances Première