Tendance Première : TRANSITION - Le voyage de Lem - 26/10/2018

Partons aujourd’hui à la découverte du « Voyage de Lem », un spectacle familial par excellence. Un voyage initiatique plein de partage et de transmission à destination des petits et des plus grands. C’est l’histoire d’un ex directeur export, devenu clown et parti faire le chemin de Compostelle. Clément Triboulet, clown, comédien et danseur nous parle de ce nouveau spectacle musical qui mêle théâtre, musique, animation et théâtre d’objet.

Émission Tendances Première