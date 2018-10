Tendance Première : TRANSITION - Faire parler les arbres - 25/10/2018

VU D’AILLEURS En Ombrie, région du centre de l’Italie, des chercheurs ont installé des appareils sur une quarantaine d’arbres dans une forêt. L’objectif est de les « faire parler » sur leur état de santé, leur état de souffrance éventuelle dans un contexte de changement climatique, pour finalement avoir une image de l’état de santé de la forêt et élaborer des stratégies pour la faire vivre dans de bonnes conditions. Interview avec le Prof. Riccardo Valentini, membre du GIEC et initiateur du projet (prix Nobel de la paix 2007) VU D’ICI Dans la province de Luxembourg, Corine Moëns est « La Voix de la Forêt ». Elle propose des activités qui permettent de communiquer avec la forêt et de se reconnecter à la nature. L’idée est d’être dans le spirituel plutôt que dans le technologique, parce que les arbres ont beaucoup à nous donner.

Émission Tendances Première