Tendance Première : LE DOSSIER - L’illusion méritocratique, David Guilbaud - 08/11/2018

LE DOSSIER L’illusion méritocratique (Ed. Odile jacob). «Bravo, tu l’as bien mérité !» Tous ceux qui ont rejoint le camp des vainqueurs du jeu scolaire et universitaire voient ainsi salués leurs efforts et leur «mérite», leurs «capacités» et leurs «talents». Mais ces éloges ont un revers : en élevant les uns, ils rabaissent les autres, définis précisément par ce qu’ils ne sont pas. David Guilbaud, lui-même issu de ce système méritocratique, montre comment, en dépit des travaux de Bourdieu et de ses successeurs, en dépit des dispositifs d’« égalité des chances » qui se développent, tout concourt à maintenir un statu quo inégalitaire dès les premières années du parcours scolaire. Un guide d’autodéfense intellectuelle à l’usage de ceux qui doutent de faire partie des « meilleurs ».

