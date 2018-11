Tendance Première : LE DOSSIER - Innovation alimentaire : peut-on tout autoriser ? - 07/11/2018

LE DOSSIER Innovation alimentaire : peut-on tout autoriser ? Après la transition numérique et énergétique, on assiste à une transition alimentaire, car les consommateurs exigent des repas plus sains, la transparence sur l'origine des ingrédients, le respect du bien-être animal, la réduction de l'impact de l'industrie alimentaire sur l'environnement, ... . En même temps le secteur entend maîtriser les coûts. Pour répondre à ces grands défis, les fabricants sont de plus en plus nombreux à faire appel à des start-ups innovantes. La technologie alimentaire est 'in'. Pour autant, tout est-il permis ? Avec Katia Merten Lenz, avocate spécialiste du domaine de l’agroalimentaire.

Émission Tendances Première