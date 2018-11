Tendance Première : LE DOSSIER - Comme Psy comme ça (Ed. Payot) - 06/11/2018

LE DOSSIER Comme Psy comme ça (Ed. Payot) Comme Psy Comme ça est l’œuvre de MardiNoir, aka Emmanuelle Laurent, dont la chaîne Youtube dépoussière allègrement la psychanalyse. Qu’il s’agisse des phobiques poseurs de questions, des gens qui épient le bonheur des autres, des ados qui lancent à leur mère "Casse-toi de ma chambre", de la rivalité entre amis, ou des secrets de famille, Mardi Noir nous rappelle que la vie inconsciente est bien plus riche et drôle que notre monde obsédé par l’efficacité, l’utilité et la pensée positive.

