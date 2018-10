Tendance Première : LE DOSSIER - Le droit spatial - 25/10/2018

S’il est rare de se demander à qui appartient l’espace, la réponse à cette question est tout aussi aléatoire… C’est logiquement la question de la souveraineté de l’espace qui a alimenté les premières discussions : le drapeau planté par Neil Armstrong sur la Lune le 20 juillet 1969 permet-il aux États-Unis de revendiquer une possession sur le satellite de la Terre ? Quelles lois lui appliquer ? Quel serait le tribunal compétent en cas de litige ? Ces questions sont aujourd’hui d’une importance cruciale compte tenu des enjeux colossaux que représente l’exploration spatiale avec, notamment, l’apparition d’acteurs privés tels que SpaceX, Virgin Galactic etc On en parle avec Maîtres Daniel PRICKEN, Thameur ELLOUZE et Marko Sojic physicien à l’ULG.

Émission Tendances Première