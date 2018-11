Tendance Première : GERMAIN ET NOUS 3.0 - Il s’en va et il revient : le salarié boomerang. Avec...

Il s’en va et il revient : le salarié boomerang L’employé boomerang a vu le jour avec la mobilité accrue du travail. Fini le parcours professionnel d’une vie, dans une seule entreprise. L’heure est au changement et les carrières se diversifient. On n’hésite pas à reprendre des études, à changer de métier alors, d’employeur, quelle question ! Parfois on va voir ailleurs, et puis on revient : c’est l’effet boomerang. Et tout le monde peut y trouver son compte, l’entreprise comme le salarié, sous réserve de prendre certaines précautions. Présenté par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

Émission Tendances Première