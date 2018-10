Tendance Première : DOSSIER - Opération 11.11.11 - 29/10/2018

CNCD 11.11.11 – COP24. L’opération débute dans quelques jours. Plus qu’une récolte de fonds, c’est le rassemblement de milliers de volontaires qui font vivre la solidarité dans leur commune, en Wallonie et à Bruxelles. Il permet de sensibiliser le public belge aux enjeux de la solidarité internationale, tels que la justice migratoire ou la justice climatique. Nicolas Van Nuffel, responsable du plaidoyer au CNCD 11.11.11, Amaury Ghijselings chargé de mobilisation chez Greenpeace et Benoit Naveau.

Émission Tendances Première