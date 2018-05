Sylvain Tesson - L'interview - Entrez sans frapper - 09/05/2018

Sylvain Tesson pour son livre "Un été avec Homère" (Éditions des Équateurs/France Inter).



Géographe, journaliste et écrivain. Membre de la Société des Explorateurs Français, il partage sa vie entre les expéditions au long cours, l'écriture et la réalisation de documentaires d'aventure. Ses nombreux périples lui ont inspiré une quinzaine de récits, recueils de nouvelles et d'aphorismes. Il est notamment l'auteur aux Équateurs de Petit traité sur l'immensité du monde et Eloge de l'énergie vagabonde. Il a obtenu en 2011 le Médicis essai pour "Dans les Forêts de Sibérie" (Gallimard).



"Au long de l'Iliade et de l'Odyssée chatoient la lumière, l'adhésion au monde, la tendresse pour les bêtes, les forêts - en un mot, la douceur de la vie. N'entendez-vous pas la musique des ressacs en ouvrant ces deux livres ? Certes, le choc des armes la recouvre parfois. Mais elle revient toujours, cette chanson d'amour adressée à notre part de vie sur la terre. Homère est le musicien. Nous vivons dans l'écho de sa symphonie." Un été avec Homère est à l'origine une série d'émissions diffusées pendant l'été 2017 sur France Inter.

