Surya Bonaly, la pirouette qui marqua l’histoire - Les Décodeurs - L’Autre Web - 17/03/2019

Le 20 février 1998, sur la glace des Jeux Olympiques de Nagano, au Japon, la patineuse française Surya Bonaly se lance, contre toute attente, dans un saut ahurissant, un salto arrière, jambes tendues, réception sur un pied. Un moment hors du temps, qui laisse spectateurs et commentateurs bouche-bée, et qui est, en plus, interdit par le règlement ! Un podcast, « Surya Bonaly, corps et lames », produit par Binge Audio et réalisée par Anne-Cécile Genre et Théo Boulenger s’est penché sur ce moment qui défia les lois de la pesanteur et la logique du sport. Et c’est Elisabeth Debourse, notre nouvelle chercheuse d’or du web, qui nous le fait découvrir.

Émission Les Décodeurs RTBF