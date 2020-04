Le mug - Invité 1 : PLAYLIST CONSACRÉE AUX ARTISTES BELGES sur Auvio

En ces temps incertains pour l’ensemble du secteur musical, les élans de solidarité envers LES artistes se font de plus en plus nombreux ! C’est le cas de Stream!t Belgium, une action de soutien qui consiste en une playlist exclusivement composée d’artistes belgeS diffusée depuis quelques jours sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Music. On en parle avec Manu Freson co-fondateur de Stream!t et manager du label G-Major Records - G-Major Records.