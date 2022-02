C’est un des plus gros romans de Stephen King. Un beau jour, la ville et les habitants de Chester’s Mill se retrouvent isolés du reste du monde par un « dôme » transparent mais impossible à traverser. Comment s’organiser, survivre et résister à la folie quand on doit vivre dans ces conditions ? C’est tout l’enjeu de ce livre qui intéressera beaucoup Steven Spielberg.