Stephen King : Le roi de l’horreur : Episode 45 : Elévation et L’Institut sur Auvio

Les deux derniers romans de Stephen King traduits en français. « Elévation » est un court récit où Scott perd mystérieusement du poids. Sa masse corporelle ne change pas mais il est de plus en plus léger sur la balance. « L’institut » renoue avec la série de romans consacrés aux enfants. Luke est un surdoué de 12 ans doté de pouvoirs de télékinésie. Il est enlevé et se réveille dans un mystérieux « institut » où ses pouvoirs sont étudiés et où il est torturé.