Stephen King : Le roi de l’horreur : Episode 35 : La Tour Sombre sur Auvio

C’est le « grand œuvre » de Stephen King. Son « magnum opus ». 8 livres et quelques nouvelles, plusieurs milliers de pages consacrés aux aventures du dernier des pistoleros : Roland. Au cœur de son monde, un monde parallèle au nôtre, un mélange entre « Le Seigneur des Anneaux » et un western, se dresse La Tour Sombre dans un champ de roses. C’est le but de la longue quête sanglante de Roland et de ses compagnons.