C’est un des romans les plus sombres de Stephen King. La famille Creed emménage dans une nouvelle maison plantée devant une grand-route sur laquelle filent de gigantesques poids lourds. Dans la forêt derrière, les enfants du voisinage enterrent leurs animaux domestiques écrasés. Un peu plus loin encore, on trouve un autre cimetière. Beaucoup plus dangereux.