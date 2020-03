Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Stéphane Lerouge, restaurateur de bandes originales de films, pour le coffret "Ennio Morricone : Musiques de films, colonne sonore, original soundtracks 1964-2015" (Universal - Panthéon). Il s'agit du projet discographique le plus vaste jamais consacré au compositeur, producteur et chef d'orchestre italien : 50 ans de musique de films en 18 CDs thématiques. Ennio Morricone a composé la musique de plus de 500 films et programmes télévisés et a vendu plus de 70 millions de disques. Il a notamment collaboré avec Sergio Leone ("Il était une fois en Amérique"), Bernardo Bertolucci ("1900"), Henri Verneuil ("Le Clan des Siciliens"), Roland Joffé ("Mission"), Brian de Palma ("Les Incorruptibles"), Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso") ou encore Quentin Tarantino ("Les Huit Salopards").