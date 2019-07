Sport Première - L'équipe nationale de Madagascar en quart de la finale de la CAN - 11/07/2019

Ce matin, on va parler de football, de Coupe d’Afrique des Nation et de Zébus...

Et « les Zébus », c’est le surnom de l’équipe nationale de football de Madagascar, cette ile gigantesque située à l’est du continent africain.



Cette équipe est en train d’écrire un véritable conte de fées dans la compétition la plus prestigieuse du continent pour les équipes nationales : la Coupe d’Afrique des nations. L’équivalent de l’Euro, pour les européens.



Pour situer, ce pays, classé à la 108e place au classement FIFA (entre les Iles Féroé et l’Azerbaïdjan) s’est qualifié pour les quarts de fi