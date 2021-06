Il règne comme une ambiance de stade dans Le Mug et pour cause, il est temps de parler de Sport et de Culture Pop avec Nicolas Buytaers. Car oui, il y a de la Culture dans le Sport et il y a du Sport dans la Culture. Aujourd'hui, il nous parle de Philosophie et de Football à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro que nous attendons depuis un an !