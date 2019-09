Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Woody Allen pour son nouveau film "A rainy day in New York" avec Elle Fanning, Jude Law et Timothée Chalamet. Une interview signée Juliette Goudot.



Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps... Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

Émission Entrez sans frapper