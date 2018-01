Spéciale William S. Burroughs - Entrez sans frapper - 18/01/2018

Spéciale William S. Burroughs, à l'occasion de la publication du livre "Révolution électronique" (Allia). Le romancier et artiste américain associé à la Beat Generation est connu pour ses romans hallucinés mêlant drogue, homosexualité et anticipation et est le créateur du « cut-up », technique littéraire radicale et novatrice consistant à créer un texte à partir d'autres fragments textuels d'origines diverses. « Le message, c'est le médium », disait Marshall McLuhan. Mais quand on brouille le médium, que devient le message ? ` »De la dynamite' », répondrait Burroughs ! « Révolution électronique » porte un projet d'envergure : la destruction en règle des mass media avec les moyens qui sont les leurs. Dans cette mine de propositions, les suggestions de guérilla affluent. On pourra répandre de fausses nouvelles à l'aide d'enregistrements diffusés aux heures de pointe. Ou introduire dans le discours enregistré d'un politicien des bredouillements et des bruits d'idiot. En brouillant les pistes, aux sens propre et figuré, l'on parviendra ainsi, non seulement à court-circuiter les réseaux d'information, mais encore à démontrer comment le système médiatique nous manipule. Un cours de subversion, par un maître de la contre-culture. On en parle avec : - Jean-François Duval, critique littéraire, chroniqueur, essayiste suisse, spécialiste de la Beat Generation - L'éditeur d'Allia, Gérard Berréby, qui publie le livre

Émission Entrez sans frapper