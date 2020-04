Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nouvelle diffusion de la spéciale Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain, avec Brice Matthieussent, qui a traduit "Walden", paru dans une belle édition en novembre 2018 aux éditions Le Mot et le Reste.



En plein XIXe siècle, dans le pays qui est en passe de devenir le plus industrialisé du monde, Thoreau tourne le dos à la civilisation et s'installe seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, à Concord dans le Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu'au travail de ses mains. Il y restera deux ans, deux mois et deux jours. Ses références littéraires, ses images, ses injonctions à vivre de façon plus libre et anticonformiste, ses magnifiques pages de descriptions de la nature sauvage ainsi que ses exercices d'introspection en font une œuvre singulière, qui garde aujourd'hui intacte toute sa portée subversive. Considéré comme l'ouvrage fondateur du genre littéraire « nature writing », apprécié par des générations d'écrivains américains, à commencer par certains des représentants de la Beat Generation (Gary Snyder notamment), Walden est aussi à la source de la réflexion écologiste sur l'utilisation des ressources et la préservation des espaces sauvages.