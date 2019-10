Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Toni Morrison, romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine, lauréate du Prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de Littérature en 1993, qui nous a quittés le 5 août dernier, avec Christine Laferrière, la traductrice du livre "La source de l'amour-propre : Essais choisis, discours et médiations" (Christian Bourgois). Elle est la traductrice des quatre derniers ouvrages de Toni Morrison.



« La Source de l'amour-propre » réunit une quarantaine de textes écrits par Toni Morrison au cours des dernières décennies et qui, chacun à sa façon, attestent de sa généreuse intelligence. Elle s'implique, débat, ou analyse des thèmes aussi variés que le rôle de l'artiste dans la société, la question de l'imagination en littérature, la présence des Afro-Américains dans la culture américaine ou encore les pouvoirs du langage. On retrouve dans ces essais ce qui fait également la puissance de ses romans : l'examen des dynamiques raciales et sociales, sa grande empathie, et son pragmatisme politique. Toni Morrison s'interroge : « Comment faire en sorte que personne ne soit plus perçu comme un étranger en son propre pays ? ». Elle s'em¬ploie, pour répondre à cette question, à rendre hommage à ses prédécesseurs : James Baldwin, Martin Luther King, ou plusieurs peintres noirs qui, tous, ont théorisé ou incarnés les tiraillements identitaires de l'Amérique..

Émission Entrez sans frapper