Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Rolling Stones avec Bruno Juffin, auteur du coffret livre/blu-ray "The Rolling Stones on stage" (GM Éditions/Carlotta Films).



Il sera aussi question des 50 ans de l'album "Let It Bleed, sorti le 5 décembre 1969.



Depuis cinq décennies, une certitude se confirme concert après concert : les Rolling Stones, c'est sur scène qu'ils sont les meilleurs. Les plus authentiques, les plus virtuoses, les plus inventifs, les plus casse-cou aussi, sans filet ni garde-fou. La scène, terrain de jeu favori de Mick Jagger et Keith Richards, le couple infernal auquel le rock doit des chansons divines. La scène, lieu de l'électricité des corps, de la contagieuse furie des riffs, des embrasements en chaîne une longue, une passionnante, une prodigieuse histoire qui, des clubs des sixties aux stades d'aujourd'hui, a vu une bande de missionnaires du blues devenir le plus grand groupe de rock'n'roll du monde. Une histoire pleine de bruit et de fureur, à jamais associée à des personnages hors norme et des lieux légendaires le Marquee, l'Olympia, Hyde Park, le Madison Square Garden, Altamont et bien d'autres encore. Ce livre vous invite à les visiter, dans la fosse ou depuis les backstages...