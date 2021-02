Spéciale sur les 100 ans du film "The Kid" de Charlie Chaplin. Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s'en mêlent...



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.