Spéciale sur la littérature érotique - Entrez sans frapper - 23/05/2019

Claudine Brécourt-Villars, spécialiste de la littérature et des idées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, pour son livre "Éros. Anthologie de littérature érotique" (La Table Ronde). Trêve de minauderie et de mots couverts! Davantage qu'un simple tour d'horizon des textes célèbres de la littérature érotique, cette anthologie est une promenade au cœur des œuvres d'hommes et de femmes de lettres qui ont osé écrire et dire le désir, le plaisir et la ferveur amoureuse. Rabelais, Sade, Laclos, Diderot, Restif de La Bretonne, Pierre Louÿs, Apollinaire, mais aussi Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Renée Dunan, Virginie Despentes... Réunis par période historique, de la Renaissance à la fin du dernier millénaire, les poèmes, extraits de romans ou de correspondances intimes choisis par Claudine Brécourt-Villars dressent une histoire des mentalités et témoignent de l'évolution des mœurs et des censures, nous rappelant que l'érotisme est un exercice de style et l'expression de la subversion.

Émission Entrez sans frapper