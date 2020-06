Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Nouvelle diffusion de notre spéciale sur le réalisateur et scénariste italien Sergio Leone pour les 30 ans de sa disparition et les 50 ans de la sortie du film "Il était une fois dans l'Ouest" en 2018.

À cette occasion, Gian Luca Farinelli et Christopher Frayling publiaient le livre "La révolution Sergio Leone" (La Table Ronde) et la Cinémathèque française organisait une exposition et rétrospective « Il était une fois Sergio Leone ».



On en parle avec Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française de Paris.