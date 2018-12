Spéciale Sergio Leone - Entrez sans frapper - 14/12/2018

Triple anniversaire pour le grand réalisateur et scénariste italien Sergio Leone : le 3 janvier prochain, il aurait eu 90 ans et le 30 avril prochain, on célèbrera les 30 ans de sa disparition. Mais c'est aussi en 1968, soit il y a 50 ans, que les spectateurs découvraient "Il était une fois dans l'Ouest". À cette occasion, Gian Luca Farinelli et Christopher Frayling publient le livre "La révolution Sergio Leone" (La Table Ronde) et la Cinémathèque française organise une exposition et rétrospective « Il était une fois Sergio Leone », jusqu'au 27/01. On en parle avec Triple anniversaire pour le grand réalisateur et scénariste italien Sergio Leone : le 3 janvier prochain, il aurait eu 90 ans et le 30 avril prochain, on célèbrera les 30 ans de sa disparition. Mais c'est aussi en 1968, soit il y a 50 ans, que les spectateurs découvraient "Il était une fois dans l'Ouest". À cette occasion, Gian Luca Farinelli et Christopher Frayling publient le livre "La révolution Sergio Leone" (La Table Ronde) et la Cinémathèque française organise une exposition et rétrospective « Il était une fois Sergio Leone », jusqu'au 27/01. On en parle avec Jean-François Rauger, directeur de la programmation à la Cinémathèque française de Paris., directeur de la programmation à la Cinémathèque française de Paris.

Émission Entrez sans frapper