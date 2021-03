Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Ce mardi, c'est les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg.



On en parle avec la journaliste française Chloé Thibaud, qui publie "En relisant Gainsbourg" (Bleu Nuit Éditeur).



Gainsbourg et son double maléfique Gainsbarre, l'incendie du billet de 500 francs, son inoubliable Marseillaise, ses rencontres majeures avec Juliette Gréco, Brigitte Bardot et Jane Birkin... : le grand public pense déjà tout connaître de l'auteur de La Javanaise. Et pourtant... Cet ouvrage propose une relecture originale de l'œuvre et de la biographie de Serge Gainsbourg. Chloé Thibaud y révèle comment il s'est continuellement inspiré des poètes et écrivains qu'il admirait, notamment Rimbaud, Baudelaire et Edgar Allan Poe. Mieux qu'un essai inédit, un hommage littéraire à celui qui a signé parmi les plus beaux titres de la chanson française.