Spéciale San-Antonio (Frédéric Dard) - Entrez sans frapper - 09/04/2018

Spéciale San-Antonio (Frédéric Dard) avec Michaël Sanlaville pour la BD "San-Antonio Tome 1 : San-Antonio chez les Gones", d'après l'œuvre de Frédéric Dard (Casterman) et Éric Bouhier, auteur du "Dictionnaire amoureux de San Antonio" (Plon). L'œuvre de Frédéric Dard, traduite en 35 langues, compte près de 290 romans, psychologiques et policiers, des centaines de nouvelles et une soixantaine d'adaptations théâtrales et cinématographiques. On estime à 250 millions le nombre de livres vendus sur une période couvrant un peu plus de la deuxième moitié du XXe siècle. Tardivement saluée par la critique, assimilée à une « littérature de gare », dominée par les aventures paillardes et cocardières du commissaire San-Antonio, cette œuvre a longtemps tardé à être reconnue comme une œuvre majeure de la littérature contemporaine...

Émission Entrez sans frapper