Spéciale Sacha Guitry - Entrez sans frapper - 22/12/2017

Spéciale Sacha Guitry, le dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français, dont on a célébré les 60 ans de la mort en juillet dernier. On en parle avec : - Marc Danval, auteur du livre "Le règne de Sacha Guitry » en 1970 - Jacques Pessis, auteur du livre "Sacha Guitry : C'était la belle vie" (La Librairie Vuibert). Le 24 juillet 1957, les Français apprennent la mort de Sacha Guitry. Sa disparition marque la fin d'une époque, celle du Paris insouciant des Années folles, celle, optimiste, de la reconstruction de l'après-guerre après la période sombre de l'Occupation. En évoquant les réactions des célébrités et des anonymes à l'annonce de la mort de ce génie de la comédie, Jacques Pessis se fait le narrateur d'une vie époustouflante et de ces années 1950 où la France était heureuse. Entre anecdotes de tournages et souvenirs des femmes courtisées par Sacha Guitry, de la télévision encore balbutiante aux salons du Tout-Paris en passant par les salles de rédaction enfumées, ce récit nous invite à revivre heure par heure la journée du 24 juillet 1957.

Émission Entrez sans frapper