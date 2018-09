Spéciale Romy Schneider - Entrez sans frapper - 11/09/2018

Le 23 septembre prochain, Romy Schneider aurait eu 80 ans.



On en parle avec la journaliste et l'une des féministes allemandes les plus connues Alice Schwarzer pour le docu. "Conversation avec Romy Schneider", à voir sur Arte le 16 septembre à 22h35 dans le cadre d'un cycle Romy Schneider.



Un documentaire de Patrick Jeudy, réalisé d'après l'entretien entre Romy Schneider et Alice Schwarzer : "Romy Schneider intime" (Éditions de L'Archipel). Le temps d'une nuit à Cologne, en 1976, Romy Schneider se raconte comme elle ne l'a jamais fait. Un portrait intime d'une intensité rare, réalisé à partir des enregistrements sonores de son interview avec la journaliste Alice Schwarzer. 12 décembre 1976. Des flocons virevoltent au-dessus de la cathédrale de Cologne. À quelques pas, dans un petit bureau aux airs de cabine de bateau, Romy Schneider se confie à une femme : Alice Schwarzer, une féministe allemande - la plus engagée de son époque -, fondatrice du magazine Emma. Éloignée des caméras et alors qu'elle ne donne plus aucune interview, l'actrice allemande de 38 ans est au sommet de sa gloire.



Elle veut faire de la journaliste le porte-voix de ce qu'elle n'a jamais su dire. "Je veux que ton article sur moi choque tout le monde", répète-t-elle en français. Retraçant le fil de sa vie, jalonnée d'allers-retours entre la France et l'Allemagne, la comédienne se livre à des confessions parfois douloureuses. Demande à plusieurs reprises d'interrompre l'enregistrement, notamment lorsqu'elle évoque Magda, sa mère, comédienne adulée sous le IIIe Reich - et qu'elle soupçonne d'avoir eu une liaison avec Hitler. À demi-mot, elle parle aussi de son beau-père, qui a voulu abuser d'elle. Quarante ans après, Alice Schwarzer, figure historique du féminisme, confie à Patrick Jeudy les extraits de l'enregistrement sonore de sa conversation avec Romy Schneider et revient, devant sa caméra, sur cette nuit unique...

