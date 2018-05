Spéciale Ray Charles - Entrez sans frapper - 21/05/2018

Le journaliste français, spécialiste des musiques afro-américaines, Frédéric Adrian pour sa bio "Ray Charles" (Castor Music). Des années 1950 à son décès, Ray Charles a enchaîné les succès dans le jazz, la pop, le R&B, la soul et même la country avec des tubes comme I Got A Woman, What'd I Say, Georgia on my mind... Frédéric Adrian revient ici sur toute la vie du mythique interprète de « Hit The Road Jack » sans voyeurisme mais sans occulter les côtés sombres de sa personnalité, des problèmes de drogue à ses relations compliquées avec les femmes. Ray Charles est désormais considéré comme l'un des plus grands musiciens de jazz.

