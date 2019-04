Spéciale Marvin Gaye - Entrez sans frapper - 01/04/2019

Spéciale Marvin Gaye, qui aurait eu 80 ans ce mardi 2 avril (et qui a été assassiné un 1er avril, en 1984).



On en parle avec Bernard Dobbeleer et Frédéric Adrian, journaliste, spécialiste des musiques populaires afro-américaines et auteur de la bio sur Marvin Gaye au Castor Music.



Première biographie de Marvin Gaye rédigée spécifiquement en français, l'ouvrage de Frédéric Adrian retrace le parcours de l'artiste, de sa naissance dans une banlieue pauvre de Washington à sa mort assassiné par son propre père. Il revient sur les différentes étapes de la carrière de Gaye, de ses débuts de chanteur doo wop dans les rues de Washington à ses triomphes commerciaux. Il aborde notamment ses luttes pour imposer sa musique au sein de la « fabrique à tubes » de la Motown, et la démarche créative et politique qui l'a conduit à élaborer son chef-d'œuvre incontesté, l'album "What's Going On".

Émission Entrez sans frapper