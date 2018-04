Spéciale Marvel - Entrez sans frapper - 23/04/2018

Spéciale Marvel, l'écurie américaine de super-héros, à l'occasion de la sortie de "Avengers : Infinity War". Marvel Enterprise possède un catalogue de plus de 5000 personnages (Spider-Man, X-Men, Quatre Fantastiques, Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Daredevil, Wolverine, Ghost Rider, ...), nombre d'entre eux étant nés de l'imagination du scénariste Stan Lee et du dessinateur Jack Kirby. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours au sein du Département où il poursuit ses recherches en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle.

Émission Entrez sans frapper