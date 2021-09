Spéciale Martin Scorsese, à l'occasion de la parution du roman graphique "Martin Scorsese" de Amazing Ameziane (Éditions du Rocher).



384 pages de BD qui vous feront découvrir comment un petit gars asthmatique de Little Italy est devenu l'un des plus grands réalisateurs. 25 films, 16 documentaires sur 50 ans de carrière ont permis à Martin Scorsese de marquer au fer rouge le cinéma. Véritablement possédé par son art, il nous a offert Taxi Driver (Palme d'or à Cannes en 1976) et Raging Bull, considéré comme le meilleur film des années 80. On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.