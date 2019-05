Spéciale Marlon Brando - Entrez sans frapper - 09/05/2019

Le 1er juillet, on célèbrera les 15 ans de la mort de Marlon Brando.



On en parle avec avec Arthur Cerf, journaliste pour les magazines Sofilm et Society et auteur du livre "Marlon Brando : les stars durent dix ans" (Capricci Stories).



À peine dix ans et une poignée de rôles. Voilà ce qu'il a fallu à Bud, un gamin du Nebraska, pour devenir Marlon Brando, détrôner Laurence Olivier et se faire une place dans le grand récit américain. Puis quasiment plus rien. Une carrière déclinante, un comportement de plus en plus erratique, une résurrection magnifique mais éphémère (Le Parrain, Apocalypse Now). Comme s'il était arrivé trop tôt au sommet, avant de se laisser inonder par la mélancolie, un sentiment de l'absurde et une envie de disparaître. Réfugié sur son atoll du bout du monde, Marlon Brando posait cette question : combien de temps une star dure-t-elle ?

Émission Entrez sans frapper