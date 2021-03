Ce mercredi 3 mars, c'est les 25 ans de la mort de Marguerite Duras.



On en parle avec Joëlle Pagès-Pindon, critique littéraire française, spécialiste de l'œuvre de Marguerite Duras (elle est vice-présidente de L'Association Marguerite Duras) et poète. Elle a collaboré à l'édition des tomes 3 et 4 des "Oeuvres complètes" de Marguerite Duras dans la Bibliothèque de la Pléiade.