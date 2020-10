Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Léon Spilliaert avec la journaliste française Eva Bester (animatrice de l'émission « Remède à la mélancolie » sur France Inter), qui vient de publier le livre "Léon Spilliaert" (Autrement).



« Spilliaert et moi sommes frères de noir. Ce qui nous différencie, c'est qu'il a du talent, une œuvre et une moustache. Ses paysages sont des asiles, ses portraits, les effigies de nos âmes sombres. Avec ses natures mortes, il transcende le réel et rend le banal fantastique. C'est un alchimiste : de la boue et la sombreur, il fait du sublime. Spilliaert donne du panache au spleen. Pour le côtoyer davantage, j'ai voulu écrire sur lui en partant sur ses traces. Ostende, Bruxelles, Paris. Ce n'était pas si loin. J'espère que vous prendrez le même plaisir que moi à faire sa connaissance. » E. B.



L'expo "Léon Spilliaert (1881-1946). Lumière et solitude" s'ouvrira demain, le 13 octobre et jusqu'au 10 janvier 2021 au Musée d'Orsay à Paris.