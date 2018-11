Spéciale Led Zeppelin - Entrez sans frapper - 23/11/2018

Jean-Michel Guesdon et Philippe Margotin pour leur livre "Led Zeppelin - La Totale : Les 94 chansons expliquées" (Les éditions E/P/A).



94 chansons en 608 pages : Led Zeppelin, la totale replace sous les feux de l'actualité l'un des groupes majeurs de l'histoire du rock, dont les mélodies, les rythmes et les solos de guitare ont franchi les décennies pour inspirer et enchanter aujourd'hui autant qu'hier. Né à l'automne 1968 sur les braises ardentes des Yardbirds, Led Zeppelin a survolé le monde du rock durant toutes les années 1970. Plus encore, il a poursuivi le rêve de toute une génération après la séparation traumatisante des Beatles. Blues rock, folk rock, hard rock, rock prog... la musique du quartet a de multiples facettes. Elle a écrit l'avenir du rock'n'roll, tout en plongeant ses racines dans le blues et les ancestrales traditions des îles britanniques, comme la ballade. Les paroles, la musique, les arrangements des 94 chansons du groupe sont analysés en profondeur en s'appuyant pour l'essentiel sur les interviews des membres du groupe à l'époque où ont été enregistrés les albums, mais aussi sur les témoignages des producteurs et ingénieurs du son qui les ont accompagnés dans leur quête musicale.

