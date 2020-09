Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale "Le Parrain" de Francis Ford Coppola. Le Parrain est une saga de films dramatiques du cinéma américain réalisée par Francis Ford Coppola, d'après le roman éponyme de Mario Puzo.



Cette série est composée de trois opus : Le Parrain 1, sorti en 1972, Le Parrain 2, sorti en 1974 et Le Parrain 3, sorti en 1990. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Mario Puzo. L'histoire se déroule de 1945 à 1955, se centre sur les Corleone, une des plus grandes familles de la Mafia américaine, et aborde le sujet de la succession du patriarche de la famille Vito Corleone, dit le Parrain (Marlon Brando) avec l'ascension de son fils Michael Corleone (Al Pacino), qui initialement souhaite rester en dehors des activités criminelles de la famille mais qui, par un enchaînement de circonstances tragiques, finit par en devenir le membre le plus impitoyable.



On en parle avec Dick Tomasovic, chargé de cours en histoire et esthétique du cinéma et des arts du spectacle à l'ULg.