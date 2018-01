Spéciale "L'art de l'érotisme" - Entrez sans frapper - 19/01/2018

Spéciale "L'art de l'érotisme", à l'occasion d'un beau livre publié chez Phaidon. Une exploration de l'art érotique à travers les siècles, de Michel-Ange et Rembrandt à Picasso et Warhol... On en parle avec : - Laurent Busine, ex-directeur du Grand Hornu - Guy Martens, directeur du Musée de l'érotisme et de la mythologie à Bruxelles (MEM) - Émilie Dujat, gérante et fondatrice de la Galerie Émilie Dujat à Bruxelles

Émission Entrez sans frapper