Spéciale Kurt Cobain - Nirvana - Entrez sans frapper - 05/04/2019

Ce vendredi, c'est les 25 ans de la mort de Kurt Cobain, le leader de Nirvana.



On en parle avec l'auteur, journaliste et musicien français Stan Cuesta, auteur du livre "Nirvana, une fin de siècle américaine" (Castor Music).



Le 5 avril 1994, à Seattle, Kurt Cobain met brutalement fin à ses jours, signant du même coup l'épilogue sanglant d'une fulgurante aventure : celle de Nirvana, le dernier grand groupe de rock du XXe siècle. Des années plus tard, la poignée d'albums de Nirvana pèse encore de tout son poids dans l'histoire du rock. Quant à Kurt Cobain, prophète blond écorché vif, il est devenu l'icône de toute une génération, un « Jim Morrison fin de siècle » symbole d'un rock tumultueux et d'une incandescente beauté. Dépassant les clichés d'une aventure très sex, drugs & rock'n'roll (scandales, relations agitées entre Kurt Cobain et sa compagne Courtney Love, rumeurs de complot...) ou d'une analyse pseudo-sociologique autour de la Génération X et du mouvement grunge, ce livre s'intéresse aux diverses influences ou complicités de Kurt Cobain et de ses acolytes (des Beatles au rock alternatif hardcore des années 1980, en passant par les Breeders, Mudhoney, Pearl Jam, Soundgarden ou Smithereens), pour éclairer sous un angle nouveau une « œuvre au noir » fondamentale, ultime brasier d'un siècle marqué au fer rouge du rock'n'roll.

Émission Entrez sans frapper