Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Spéciale Jules Verne avec Jean-Luc Steinmetz, qui a dirigé l'édition de "Jules Verne - Voyages extraordinaires : Voyage au centre de la terre et autres romans", publiée à La Bibliothèque de La Pléiade en avril 2016.



Jules Verne est considéré comme le précurseur de la science-fiction dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle. Voyage au centre de la terre, De la terre à la lune, Autour de la lune et Le testament d'un excentrique : Quatre romans de Jules Verne publiés pour la première fois entre 1864 et 1899.Des entrailles de la Terre aux profondeurs célestes, en passant par la surface de « notre sphéroïde », tel est le parcours que propose ce volume, qui réunit trois des romans les plus célèbres de Verne et un dernier, moins connu mais dont la fortune ne fut pas négligeable. Parcours dans l'espace, dans le temps, et dans notre propre histoire : de la faune préhistorique du centre de la Terre à la moderne conquête de l'infini stellaire, Jules Verne conduit son lecteur sur la route d'un voyage intérieur.