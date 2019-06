Spéciale John Wayne - Entrez sans frapper - 11/06/2019

Spéciale John Wayne, acteur, réalisateur et producteur américain, à l'occasion des 40 ans de sa mort. Surnommé « The Duke » (« le Duc »), il reste encore aujourd'hui, grâce à ses films, le symbole d'une certaine virilité. Il est l'un des acteurs les plus représentatifs du western, une incarnation à lui seul de l'Amérique conquérante. C'est dans ses nombreux westerns que John Wayne s'est réellement imposé, particulièrement sous la direction de deux réalisateurs : John Ford (La Chevauchée fantastique en 1939, Le Massacre de Fort Apache et Le fils du désert en 1948, La Charge héroïque en 1949, Rio Grande en 1950, La Prisonnière du désert en 1956 ou encore L'Homme qui tua Liberty Valance en 1962) et Howard Hawks (La Rivière rouge en 1948, Rio Bravo en 1959, El Dorado en 1966 ou Rio Lobo en 1970). Il a tourné également plusieurs films avec Henry Hathaway dont Cent dollars pour un shérif en 1968, qui lui valut en 1970 l'unique Oscar de sa carrière. En 1960, il passe derrière la caméra pour réaliser une fresque historique d'envergure, Alamo, relatant les derniers jours de Davy Crockett et ses compagnons lors de la guerre d'indépendance du Texas. Huit ans plus tard, il a co-réalise Les Bérets verts (1968), film engagé justifiant l'intervention américaine au Viêt Nam. Ses deux réalisations ont reflété l'engagement personnel de John Wayne, républicain et ardent patriote...

Émission Entrez sans frapper